Deputados da oposição a Lula defendem soberania da Guiana em manifesto

Um abaixo-assinado com 75 deputados da oposição ao governo Lula defende a soberania do povo e do território da Guiana diante do anúncio do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de que planeja anexar a região de Essequibo, no sul do país vizinho.

Segundo os parlamentares, o conflito provocado pelo regime venezuelano encoberta uma estratégia maior, voltada ao fortalecimento da política nacional e às alianças com países do Oriente. A carta será registrada na embaixada da Guiana.

“O que vemos, de um lado, é um povo assustado com a possibilidade de invasão e confisco de uma área que lhe pertence. Do outro, pessoas usadas como massa de manobra para uma retórica nacionalista. A tática utilizada por Nicolás Maduro é a de unir o povo contra um inimigo invisível comum”, declarou o presidente da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP).

Autor da iniciativa, o parlamentar acredita que o impasse na zona de fronteira entre os países faz parte da tentativa de Maduro de conquistar popularidade em um cenário de desemprego e pobreza “descontrolados”.