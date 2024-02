Deputado quer permitir dedução do IR de gasto com nutricionista e academia

O deputado Felipe Carreras (PSB-PE) apresentou emenda à MP do governo Lula que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda para permitir que gastos com nutricionistas, profissionais de educação física e academias de ginástica sejam deduzidos da base de cálculo do IR.

Na visão do parlamentar, não há financiamento adequado para políticas públicas de promoção da atividade física e combate ao sedentarismo.

“Não é possível gerar ou avaliar o impacto a longo prazo e fornecer evidências sólidas sobre os retornos sociais e de saúde. Uma nova abordagem para mitigar esse gargalo da falta de financiamento direto é justamente a concessão do benefício fiscal através de deduções diretas, pois subsídios proporcionam apoio mais sustentável e de longo prazo”, escreve Carretas ao justificar sua emenda.