Deputado quer CPI para investigar fraudes em recuperações judiciais em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado Rodrigo Gambale (Podemos-SP) propôs a criação de uma CPI na Câmara para investigar suspeitas de uma série de fraudes em processos de recuperação judicial em que a empresa Brasil Trustee foi nomeada como administradora judicial.

De um lado, os sócios da Brasil Trustee sustentam que encontraram fraudes como desvios de recursos e ocultação de informações em 30% dos processos em que estão envolvidos.

Já as empresas em recuperação cujos processos sob fiscalização da Brasil Trustee afirmam que a administradora judicial “exagera” em seus relatórios sobre fraudes para facilitar o afastamento dos sócios das recuperandas e forçar a nomeação de gestores judiciais ligados a ela.

Em ao menos um caso, da recuperação judicial da Sulamericana Industrial, que atua no ramo da produção de papel e acumulou dívidas de 104 milhões de reais, as acusações contra a Brasil Trustee levaram à sua destituição como administradora, afastando-a de todas as outras recuperações por cinco anos.