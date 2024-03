Deputado propõe comissão para cobrar governo sobre o combate à dengue

Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços de Saúde no Congresso Nacional, o deputado Pedro Westphalen (Republicanos-RS) apresentou dois requerimentos com objetivo de criar comissões para discutir o combate à dengue.

Em um dos ofícios, Westphalen pede a criação de uma Comissão Externa e, no outro, solicita uma subcomissão na Comissão de Saúde. O parlamentar explicou que apresentou dois requerimentos justamente para dar agilidade ao pedido.

“A criação da Comissão Externa é avaliada apenas pela presidência da Câmara, já a subcomissão precisa passar pela análise da Comissão de Saúde, o que deve acontecer nesta terça-feira”, disse.

Ele afirma que os esforços do governo não são efetivos para conter a propagação da doença.

“Apesar das ações de imunização e das campanhas de combate à dengue do Ministério da Saúde, o Brasil já ultrapassou a marca de 1 milhão de casos neste ano, o que é preocupante. Precisamos aprofundar a discussão e buscar formas mais efetivas para evitar um agravamento do cenário”, justificou.

De acordo com o Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde, do início do ano até 11 de março, o país já tem mais de 1,5 milhão de casos prováveis de dengue e mais de 700.000 confirmados. São 391 óbitos pela doença e mais 854 mortes estão em investigação.