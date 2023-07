Deputado da base de Tarcísio é novo líder de audiência do MBL nas redes

Guto Zacarias (União), deputado estadual da base do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, lidera um ranking do Movimento Brasil Livre que monitora o desempenho de seus integrantes nas redes sociais. Ele ultrapassou recentemente o deputado federal Kim Kataguiri (União).

O grande trunfo de Zacarias para angariar influência digital são vídeos feitos a partir de debates que ele promove na Avenida Paulista. Nos domingos e feriados a via fecha para carros e o deputado abre uma mesa para defender posições polêmicas como o fim das cotas raciais em universidades. Os vídeos das discussões viralizam no TikTok.

O monitoramento do MBL do desempenho nas redes sociais é feito com militantes que atuam no movimento há pelo menos dois anos. A medida é uma forma de se proteger de possíveis desertores após atingirem cargos públicos. É o caso dos vereadores de São Paulo, Fernando Holiday (Republicanos), Rubinho Nunes (União) e Marlon Luz (MDB), que se elegeram pelo Patriota na esteira da candidatura a prefeito do ex-deputado Arthur do Val, o Mamãe Falei.

