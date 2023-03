Deputado aciona PGR contra ministro sobre suposta fraude com empreiteira

O deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS) apresentou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, suposto favorecimento de empreiteira vinculada ao ministro das Comunicações de Lula, Juscelino Filho, em obra pública. O documento foi publicado nesta quarta.

Segundo a denúncia, Juscelino Filho teria defendido a contratação da empresa Engefort, empreiteira de Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo Imperador, que seria amigo pessoal do ministro há décadas. Trata-se de uma contratada pela Companhia de

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, no valor de 54 milhões de reais, dos quais 30 milhões seriam oriundos de emendas parlamentares.

Sanderson também cita “suposto direcionamento de R$ 5 milhões do orçamento da União para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à fazenda do ministro”. O esquema teria envolvido novamente o empreiteiro Eduardo Imperador e a prefeita de Vitorino Freire (MA), Luana Rezende, irmã de Juscelino Filho.

Todas as informações incluídas na denúncia do deputado do PL foram veiculadas em veículos de imprensa. De acordo com o documento, os casos configuram no crime de tráfico de influência.

Leia a íntegra da denúncia

