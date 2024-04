Depois da Rússia, chanceler informal de Lula irá à China

Giro VEJA - segunda, 29 de abril

Governo fecha contas no vermelho e acende alerta sobre meta fiscal

As contas do governo federal fecharam o mês de março com um déficit de 1,5 bilhão de reais e o acumulado dos últimos doze meses é um saldo negativo ainda maior: de 247 bilhões de reais. Os detalhes sobre os resultados divulgados pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira, 29, e os avanços sobre um possível acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas são os destaques do Giro VEJA.