Demanda por imóveis do Minha Casa, Minha Vida subiu 27%, diz construtora

A Vinx, de São Paulo, afirma que, desde que o Congresso aprovou mudanças do governo Lula nas regras do Minha Casa, Minha Vida, a demanda por imóveis no segmento econômico do programa cresceu 27% no ano até outubro em relação ao mesmo período de 2022. As vendas tiveram incremento de 39%.

A construtora atribui a procura ao aumento do subsídio para beneficiários do MCMV e à ampliação do teto do valor de imóveis enquadrados nesse segmento. Na capital paulista, o limite da faixa de preços dos imóveis do programa subiu de 264.000 reais para 350.000 reais.

Em 2024, o plano da companhia é lançar acima de meio bilhão de reais em unidades do segmento econômico do Minha Casa, Minha Vida. A Vinx tem hoje um tíquete médio de 274.000 por imóvel e incorpora unidades de um e dois dormitórios.