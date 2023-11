Delegada recua e ‘influencer’ assume como presidente do PL Mulher em SP

Com aval da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a presidente estadual do PL Mulher, deputada Rosana Valle, oficializou a influenciadora digital Sandra Sant’Ana como presidente da ala feminina do partido na capital paulista.

Os presidentes do partido no município e do estado de São Paulo haviam convidado a delegada Raquel Gallinati para assumir o posto. Ela sinalizou que aceitaria o convite, mas voltou atrás e justificou que não conseguiria conciliar o cargo com a função na diretoria da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Raquel é policial civil licenciada para prestar a atividade sindical.

“Agradeço muito ao deputado Antônio Carlos Rodrigues e ao vereador Isac Félix, que se mostraram verdadeiros líderes. No momento, não conseguiria corresponder às expectativas deles”, disse Raquel Gallinati ao Radar.

Deputada estadual suplente, a delegada afirmou ainda que, caso assuma uma cadeira na Alesp no próximo ano, gostaria de assumir a presidência da ala feminina do PL na cidade de São Paulo.

Além da presidente Sandra Sant’Ana, a diretoria-executiva do PL Mulher da capital paulista será composta pela comentarista Zoe Martínez, a professora universitária Eliana Berta, a empresária Rosely Ugolini e a ativista social Carmen Geraldi. No dia 2 de dezembro, elas participam de um evento de posse em Santos.

