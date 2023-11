Delegada Raquel Gallinati vai presidir o PL Mulher em São Paulo

Na cruzada do PL em conquistar o voto feminino, considerado um dos grandes problemas da campanha de Jair Bolsonaro em 2022, o partido vai eleger a delegada Raquel Gallinati, como presidente do PL Mulher, no município de São Paulo.

Segundo o presidente municipal do PL, o vereador de SP Isac Félix, o partido quer fazer um evento de posse com a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, que é comandado, em âmbito estadual, pela deputada Rosana Valle.

Raquel Gallinati é delegada da Polícia Civil e compõem a diretoria nacional da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Ela é vice-presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil.