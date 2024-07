Defesa de Youssef acessa 210 horas de gravação de grampo ilegal em cela

A defesa de Alberto Youssef conseguiu ter acesso a um HD contendo 210 horas de áudio gravado em um grampo ilegal na cela do doleiro, quando ele estava preso na carceragem da Polícia Federal durante as investigações da Lava-Jato, em 2014.

Com as gravações, os advogados têm em mãos a prova que desmente os investigadores da operação, que sempre negaram a existência de escuta no local.

Como mostrou o Radar, a autorização para acessar o material foi concedida há duas semanas pelo juiz substituto da 13ª Vara Federal de Curitiba, Guilherme Roman Borges, que liberou aos advogados de Youssef todos dados do processo que investiga a escuta clandestina.

A investigação pode resultar na anulação da principal delação premiada da Lava-Jato, que levou figurões da República para a cadeia.

A defesa do doleiro agora vai periciar os áudios para seguir com o processo. As gravações foram feitas durante dez dias consecutivos, até que Youssef descobrisse e desativasse o grampo.

Até o momento, os advogados já descobriram que 26 arquivos de áudio foram apagados.