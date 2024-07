Juiz autoriza Youssef a acessar áudios de grampo clandestino da Lava-Jato

Giro VEJA - quinta, 4 de julho

Mercado vê trégua após mudança de Lula em discurso pró-arcabouço fiscal

Uma nova versão do relatório do projeto de lei que deverá regulamentar a reforma tributária foi apresentada nesta quinta-feira, 4. De acordo com o texto, as carnes bovinas, frangos e peixes ficarão de fora da cesta básica, ou seja, não terão a alíquota zerada. Os alimentos, no entanto, deverão ter uma alíquota especial, com desconto de 60%. Os detalhes sobre o relatório e a "calmaria" do mercado de câmbio após dias de oscilações são os destaques do Giro VEJA.