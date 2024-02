Defesa de Bolsonaro pede para Fux negar HC preventivo para ato na Paulista

O advogado Fabio Wajngarten afirmou nesta quinta-feira, 22, que a defesa de Jair Bolsonaro apresentou um pedido para que o ministro Luiz Fux, do STF, não reconheça um pedido de habeas corpus preventivo apresentado à revelia pelo advogado Jeffrey Chiquini da Costa para garantir que o ex-presidente não seja preso por capitanear o ato político convocado para a Avenida Paulista, em São Paulo (SP), no domingo.

“A defesa do presidente Jair Bolsonaro, devidamente técnica e com a devida procuração nos autos, acaba de ingressar no STF, aos cuidados do ministro Fux, para que ele não reconheça qualquer habeas corpus no sentido da participação ou não do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo”, disse Wajngarten a jornalistas em frente à sede da Polícia Federal em Brasília, onde o ex-presidente foi chamado a depor nesta quinta-feira.