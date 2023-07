Decolar firma acordo com concorrente do Airbnb

A Decolar fechou há pouco um acordo com a plataforma VRBO, concorrente do Grupo Expedia do Airbnb. A empresa de viagens vai adicionar 400.000 propriedades para aluguel e prevê chegar a 860.000 unidades no portfólio até o fim de 2023.

“O aluguel de residência por temporada é uma grande aposta e um dos produtos mais relevantes para a companhia”, diz Iván Marenco, vice-presidente de Vacation Rentals da Decolar. “Sabemos que os hábitos de viagem dos consumidores têm passado por diversas mudanças e queremos oferecer opções para todos os perfis de viajantes”.

Siga