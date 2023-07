Danilo Forte vai ao Planalto tratar do decreto de recriação da Funasa

O deputado Danilo Forte (União Brasil-CE) terá uma audiência com o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) nesta quinta-feira, às 10h, para conhecer o decreto que o governo Lula publicará para regulamentar a recriação da Funasa.

O Congresso reverteu a extinção da estatal durante a tramitação da medida provisória que estruturou a Esplanada dos Ministérios no terceiro mandato do petista na Presidência da República.

Agora, seu reerguimento entrou nas tratativas do Palácio do Planalto para o embarque do Centrão no governo e a consolidação de uma base de apoio na Câmara dos Deputados. Mantê-la no Ministério da Saúde é uma das reivindicações.

O compromisso do governo de Lula em torno da estruturação da Funasa travou o avanço, no Senado, de um projeto de decreto legislativo de Dr. Hiran (PP-RR) que chamava ao Congresso a regulamentação da estatal recriada.

Com orçamento polpudo, a Funasa permite a parlamentares aplicar dinheiro de emendas em obras de saneamento em seus redutos eleitorais carimbadas como verbas para a Saúde.

Isso porque cada deputado e senador é obrigado a gastar metade de suas emendas individuais ao Orçamento nessa área. Com uma estatal como a Funasa, os congressistas conseguem mandar recursos para obras sem esgotar a outra metade das emendas, que é de livre aplicação.