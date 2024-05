Dallagnol anuncia desistência de pré-candidatura à Prefeitura de Curitiba

Ex-chefe da força-tarefa da Operação Lava-Jato no Paraná, o ex-procurador da República e ex-deputado federal Deltan Dallagnol anunciou nesta sexta-feira a retirada da sua pré-candidatura à Prefeitura de Curitiba, afirmando que vai se dedicar a viajar pelo país para estruturar e fortalecer o Partido Novo para as eleições deste ano e de 2026.

“Depois de muito orar e de muito refletir, eu sinto que a minha missão neste momento vai além de Curitiba e que eu posso contribuir de modo mais amplo para a renovação política, ajudando a formar e eleger bons candidatos Brasil afora. A minha jornada e a minha vida nunca foram motivadas pela busca do melhor cargo, mas sim por amar e servir com excelência as pessoas”, afirmou Dallagnol, em vídeo publicado nas redes sociais.

Depois de muita oração e reflexão, tomei a difícil decisão de não concorrer à prefeitura de Curitiba. Assista o vídeo até o final para entender e muito obrigado pelo seu apoio hoje e sempre. pic.twitter.com/Ya4K6mRhew — Deltan Dallagnol (@deltanmd) May 3, 2024

O ex-deputado afirmou ainda que, com o PT no governo federal, o “desafio é ainda maior”. Nos últimos meses, Dallagnol viajou para cidades do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, Pernambuco e Ceará.