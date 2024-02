CPI no Senado aprova convocação de presidente e diretor da Braskem

A CPI da Braskem aprovou nesta quarta-feira a convocação do diretor presidente da petroquímica, Roberto Bischoff, e do diretor global de Pessoas, Comunicação, Marketing e Relacionamento com a Imprensa, Marcelo Arantes de Carvalho, para prestar depoimento aos senadores. São os primeiros executivos da empresa investigada chamados para depor com obrigação de comparecer à comissão, ainda sem data definida.

Em pouco menos de 15 minutos de reunião, os senadores também aprovaram a convocação do diretor-presidente da Agência Nacional de Mineração (ANM), Mauro Henrique Moreira Sousa; do secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), Wolnei Wolff Barreiros; e do servidor aposentado da antiga Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), atual Serviço Geológico do Brasil, Thales Sampaio.

Na condição de especialistas, foram convocados para a próxima terça-feira, às 9h:

Abel Galindo Marques , engenheiro civil, geotécnico e professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas, “para expor acerca da lavra de sal-gema no subsolo do município de Maceió”;

José Geraldo Marques , doutor e ativista em ecologia com pós-doutorado em meio ambiente, e vítima da evacuação dos bairros atingidos pela mineração, “para expor sobre a extração irregular de sal-gema no município de Maceió”;

e Natallya de Almeida Levino, professora da Universidade Federal de Alagoas, “para expor acerca da extração irregular de sal-gema no município de Maceió”.

Na quarta-feira, às 9h, a CPI ouvirá Sousa, da ANM, e Sampaio, servidor aposentado da antiga CPRM.