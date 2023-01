Contra plano de fuga, Marcola é transferido para presídio federal no DF

Principal líder do PCC, Marco Willians Herbas Camacho foi transferido na tarde desta quarta-feira para o presídio federal de Brasília. Marcola, como o criminoso é conhecido, estava desde março do ano passado em outra penitenciária de segurança máxima em Porto Velho, Rondônia, para onde foi removido depois de ficar três anos preso no Distrito Federal.

A transferência ocorreu para prevenir um “suposto plano de fuga ou resgate”, de acordo como ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Em entrevista à EBC, ele informou que a operação foi coordenada pela Secretaria de Políticas Penais do ministério e “se fez necessária para garantir a segurança da sociedade”.

A mudança do ano passado ocorreu após sob a gestão de Anderson Torres no Ministério da Justiça, após um pedido do governador do DF, Ibaneis Rocha, atualmente afastado do cargo por conta dos atos golpistas do último dia 8. Marcola foi transferido de Rondônia para Brasília em março de 2019, na gestão de Sergio Moro, no início do governo Bolsonaro.

O líder do PCC acumula condenações que somam mais de 300 anos.

