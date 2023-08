Consumo de energia elétrica cresceu 1,4% no primeiro semestre no Brasil

O Brasil consumiu 1,4% de energia elétrica a mais do que no primeiro semestre de 2023, na comparação com o mesmo período do primeiro semestre. Os dados foram divulgados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE.

O país alcançou a marca de 66.760 megawatts médios, puxados pelo aumento de 15 atividades econômicas. Entre elas, o aumento das exportações das mineradoras e a retomada do comércio e serviço.

No mercado livre, a CCEE teve alta de 5,2% no comparativo anual, fornecendo energia para mais de 3.300 novas unidades. O ambiente regulado, porém, teve redução de 0,7%, causada, em especial, pelo crescimento da micro e minigeração de energia.

