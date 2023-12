Construtora paulistana incorpora ‘espaço youtuber’ em empreendimentos

A construtora Vinx, voltada para empreendimentos do segmento econômico em São Paulo, passou a incorporar em seus imóveis uma “sala youtuber”, considerada uma nova tendência do mercado imobiliário. A ideia é oferecer um espaço adequado para quem produz vídeos e fotos para as redes sociais profissionalmente ou como hobby.

Um projeto com 536 unidades da Vinx na Vila Tolstói, na zona leste da capital paulista, contará com outros itens de lazer, como quadras recreativas, espaço beer, salão de jogos e espaço pet.

Com investimento de 30.000 reais, o espaço youtuber terá aproximadamente 35 metros quadrados.

“Criamos um local com boa iluminação e ‘fundos instagramáveis’. Focamos em uma parede com banco embutido e neon, um espelho de corpo inteiro com led e uma ring light com fundo fotográfico. Além de poltronas, puffs, uma cadeira de balanço fixa no teto e um espaço com cortina que pode ser utilizado como trocador ou provador ou cabine de fotos”, descreve Guilherme Yogolare, CEO da Vinx.