Construtora supera R$ 500 milhões em vendas no novo Minha Casa, Minha Vida

A Vinx, construtora fundada há sete anos com foco em imóveis do Minha Casa, Minha Vida em São Paulo, superou a marca de 500 milhões de reais em valor geral de vendas (VGV) desde o segundo trimestre de 2023, quando entraram em vigor as novas regras do programa de habitação social do governo federal.

O VGV é medido pela multiplicação da quantidade de apartamentos lançados pelo valor de cada unidade.

Foram 60 milhões de reais na compra de cinco terrenos na capital paulista. Cofundador da Vinx, Guilherme Yogolare afirmou ao Radar que a redução gradual da taxa básica de juros e a expansão do Minha Casa, Minha Vida permitiram à empresa acelerar os investimentos.

A construtora tem foco na qualificação das áreas de lazer e convivência dos imóveis. “Acredito que a Vinx transformou uma commodity em um produto diferenciado, piscina com prainha e gazebo, bar da piscina, sauna, academia, miniquadra esportiva e salão de beleza”, disse o empresário.