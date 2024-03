Espaço Smart vai investir R$ 50 milhões em novas lojas no país

A construtech Espaço Smart, que se define como a primeira “loja de casas” pré-fabricadas do Brasil, vai investir 50 milhões de reais na abertura de 12 novas unidades de venda até o fim do ano.

A empresa também vai empregar o capital na compra de novos maquinários com tecnologia de ponta para sua fábrica em Ponta Grossa (PR) e aumentar a capacidade produtiva de light steel frame, enquadrarias de PVC, perfil de drywall e revestimentos.

As novas lojas serão em Passo Fundo (RS), Gramado (RS), Manaus (AM), Palmas (TO), Fortaleza (CE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Vitória (ES), Dourados (MS), Sinop (MT), Campinas (SP) e Santos (SP). A Espaço Smart estima que cada unidade vai gerar mais de 100 empregos diretos.

O diretor geral da empresa, Rubens Campos, afirma que o investimento visa atender o aumento da demanda por construção a seco nessas cidades, a partir do uso das tecnologias steel framing, telhado shingle e drywall.

“Estamos entusiasmados com (a) ampliação de presença no Norte e Nordeste, onde ainda há muito espaço para crescimento do mercado. Observamos que essas regiões apresentam um grande potencial de adoção do conceito (de light steel framing)”, diz.

Atualmente com 34 lojas físicas espalhadas por 12 estados brasileiros e duas unidades no Paraguai, o Espaço Smart projeta atingir um faturamento de 1 bilhão de reais até 2026.

No ano passado, teve receita de 380 milhões de reais. Para 2024, a meta é elevar essa linha a 500 milhões de reais.