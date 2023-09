Conspiração e Gloobinho começam a filmar versão brasileira de ‘Bookaboo’

Começaram as filmagens da versão brasileira da série britânica “Bookaboo”, vencedora do BAFTA e indicada ao Emmy. Com produção da Conspiração e coprodução do Gloobinho, o remake nacional, de mesmo nome, apresenta Bookaboo, um cachorrinho rockstar que precisa ouvir histórias para ter energia suficiente para tocar bateria com a sua banda.

A cada episódio, um convidado especial lê uma história emblemática da literatura infantil brasileira, entretendo Bookaboo e os espectadores. Klara Castanho, Dani Calabresa, Thales Bretas, Jéssica Ellen, Duda Beat e Bela Gil são algumas das personalidades que irão visitar o cachorrinho para ler histórias de Chico Buarque, Ziraldo, Daniel Munduruku, Antônio Prata e outros.

Na primeira temporada, Bookaboo vai conhecer 12 livros, entre clássicos e novidades da literatura infantil brasileira, como “Chapeuzinho Amarelo”, “Pequeno Príncipe Preto” e “Até as Princesas Soltam Pum”. Todos os títulos foram escolhidos e pensados levando em conta a formação de valores e de personalidade na primeira infância. O objetivo é incentivar adultos a ler para as crianças.

