Conselho Federal de Odontologia quer “exportar” dentistas brasileiros

O Conselho Federal de Odontologia vai lançar nesta semana um projeto pela internacionalização da odontologia brasileira, que tem como objetivo promover a “exportação” de serviços de cirurgiões-dentistas para diversos países, como Estados Unidos, China e o Reino Unido.

A iniciativa também vista incentivar o turismo internacional para que estrangeiros realizem tratamentos no país e estimular que dentistas de outras nacionalidades venham fazer cursos de especialização no Brasil.

O lançamento do projeto vai ocorrer durante o 41º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, que começa nesta quarta-feira e acaba no próximo sábado, com expectativa de 100 mil participantes.

“A odontologia brasileira é reconhecida internacionalmente, mas ainda temos entraves burocráticos para que a atuação dos profissionais do nosso país seja oficialmente aceita fora das nossas fronteiras. Atualmente, no âmbito profissional, já podemos atuar em Portugal e no âmbito acadêmico temos um termo de cooperação com o Peru, mas queremos avançar muito mais, pois temos mão de obra suficiente e capacitada para, por um lado oferecer profissionais brasileiros qualificados e, por outro, receber colegas de outros países para se especializarem oficialmente no nosso país”, explica Juliano do Vale, presidente do CFO.

O projeto também vai priorizar inicialmente Canadá, Emirados Árabes Unidos e demais países da Europa e América Latina. Em janeiro, o Brasil atingiu a marca recorde de 400.000 cirurgiões-dentistas registrados.

O conselho vai iniciar nos próximos meses uma série de missões internacionais, começando por Dubai e China, reunindo-se com entidades representativas dos dentistas nesses países para firmar acordos. Em 2023, foram realizadas visitas prévias ao Reino Unido, Dubai, Alemanha e Estados Unidos, e a expectativa é que as negociações avancem neste ano.

Outro foco da campanha, a promoção do turismo internacional odontológico tem como trunfo uma estimativa do CFO de que, no Brasil, tratamentos mais complexos, como implantes, restaurações e procedimentos estéticos, podem custar até 20% do valor em países como os EUA.

