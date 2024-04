Conselhão de Lula discute política de economia circular para o país

Representantes do Executivo, parlamentares e a sociedade civil, por meio de integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), órgão de assessoramento a Lula, estão reunidos nesta quinta-feira para discutir formas de implementar a transição para um modelo de economia circular no país.

Articulado pela Fundação Ellen MacArthur – organização conhecida por discutir e ampliar a economia circular no mundo – , o encontro conta com participantes como a catadora de materiais recicláveis Aline Souza, que entregou a faixa presidencial a Lula no dia de sua posse em 1º janeiro de 2023, além de representantes do BNDES e dos ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do Meio Ambiente.

A pauta do seminário, que vai até as 17h, passa pela implementação de sistemas regenerativos na agricultura e pelo projeto de lei 1.874 de 2022, que institui a Política Nacional de Economia Circular, além do papel da economia circular na agenda climática, a transformação ecológica e a geração de empregos e o enfrentamento da poluição.