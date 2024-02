Congresso volta do recesso com MP da reoneração e mais 19 na pauta

Deputados e senadores voltam nesta segunda-feira do recesso de fim de ano com a MP da reoneração da folha, objeto de muita resistência dos parlamentares, como primeiro item da pauta. Outras 19 medidas provisórias também precisarão ser analisadas pelo Congresso.

Ainda com a sessão legislativa suspensa, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) interrompeu suas férias para discutir com o presidente do Senado, em janeiro, a proposta do governo Lula que reverte, gradualmente, a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia até 2027, tão apoiada na Câmara e no Senado.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, tentou, sem sucesso, convocar uma reunião de líderes para discutir o entrave com o Executivo durante o recesso.

Um dos vice-líderes do governo no Senado, Jorge Kajuru (PSB-GO) levou 12 empresários de Goiás e São Paulo, principalmente da indústria, comércio e do agro, para uma reunião com Haddad. Queria sensibilizar o ministro a “ceder” na proposta do governo.

Sem dar detalhes, Kajuru afirma que a tentativa foi bem-sucedida. “O governo concordou a, através de mim, ouvir periodicamente os empresários”, disse.

Das demais 19 medidas provisórias, dez tratam da abertura de crédito extraordinário, em um total de mais de 96 bilhões de reais.

A maior parte — 93,1 bilhões de reais — está em uma única MP, para a quitação do estoque de precatórios herdado do governo Bolsonaro.