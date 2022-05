Congresso pode aprovar indenização para família de Genivaldo

Giro VEJA: 27 de maio

Pesquisas alimentam no PT esperança do voto útil em Lula

Na pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 48% das intenções de voto, 21 pontos de frente sobre os 27% do presidente Jair Bolsonaro. A campanha petista vê tudo para dobrar a aposta num plano para conquistar o eleitor que, em outras circunstâncias, não votaria no PT. Os levantamentos que confirmam o favoritismo de Lula e a capa de VEJA desta semana sobre os desafios de Simone Tebet para se firmar como opção da terceira via são os temas do Giro VEJA desta sexta.