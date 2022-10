‘Confesso que estou com saudade dele’, diz Bolsonaro sobre Lula

Atualizado em 21 out 2022, 22h57 - Publicado em 21 out 2022, 22h55

Jair Bolsonaro (PL) lamentou a ausência de Lula (PT) no debate que seria feito nesta sexta-feira pela Veja e um pool de veículos de comunicação. Por conta da falta do petista, o encontro virou uma sabatina com o presidente.

Ao fim do programa televisivo, um repórter pediu a Bolsonaro uma análise de sua participação na entrevista e um comentário sobre a falta de Lula. O presidente chegou a dizer, veja só, que sente saudade de debater com o petista.

No último confronto direto entre os dois, no debate promovido pela Band no último sábado, Bolsonaro e Lula chegaram a trocar sorrisos entre si por um momento e o presidente chegou a apoiar brevemente a mão no ombro do seu adversário, causando um rápido alvoroço no estúdio. Tirando este único momento de descontração, o clima no encontro foi tenso entre os dois.

Nesta sexta, em tom de brincadeira, Bolsonaro disse que sentia falta de seu principal rival político. “Ele podia se fazer presente, não tenho problema nenhum, não. Confesso que estou até com saudade dele. Mas ele não quis comparecer. Não sei os motivos. Pelo o que parece, ele está bem. Pelo que foi lido pelo apresentador, ele teve outras agendas. Eu acho essa é a agenda mais importante. Não sei quantas, mas centenas de milhares de pessoas devem ter assistindo ao programa. E aqui, pela quantidade de pessoas que assiste, é muito melhor que qualquer compromisso político”, disse.