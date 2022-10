Em sabatina de VEJA, Bolsonaro confirma Paulo Guedes em eventual governo

Atualizado em 21 out 2022, 22h20 - Publicado em 21 out 2022, 21h53

Jair Bolsonaro (PL) prometeu nesta sexta-feira, durante sabatina promovida por VEJA em um pool de veículos de comunicação, que manterá Paulo Guedes no comando do Ministério da Economia caso seja eleito para um segundo mandato na Presidência.

“O Paulo Guedes continua, assim como todos os ministros. A não ser que queiram sair por um motivo qualquer, todos permanecerão. A Economia está restrita ao Paulo Guedes e obviamente, com todo o respeito a ele, nas questões mais estratégicas, a palavra final é minha e tem sido assim sem qualquer atrito entre nós”.

Bolsonaro participaria nesta sexta do segundo debate da corrida do segundo turno das eleições, mas Lula decidiu não participar do encontro, que passou a ser uma sabatina com o presidente. Participam com VEJA na organização do encontro os veículos SBT, CNN, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado.

