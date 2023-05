Como Rui Costa se move para reduzir críticas de partidos aliados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Para provar que não é culpado pela crise na articulação política, Rui Costa enviou a cada partido da base uma lista de cargos distribuídos a caciques.

O chefe da Casa Civil, como vem mostrando o Radar, é alvo de críticas por ser “governador demais” no trato político com as forças partidárias nessa montagem de governo.

Costa é o responsável por liberar cargos e verbas, a partir do gerenciamento direto desses ativos com Lula.

Defensores de Costa dize, no entanto, que ele acaba sendo alvo de críticas por causa do estilo centralizador do presidente.

Daí a ideia de “prestar contas” do que Costa vem fazendo, para ver se a turma deixa de criticá-lo.

É o toma lá dá cá com controle de caixa.