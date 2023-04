Como o PL de Costa Neto planeja ganhar influência no Senado

Com doze senadores, o PL de Valdemar Costa Neto negocia nos bastidores da Casa para filiar até cinco parlamentares ao partido e, com isso, ampliar sua bancada no Senado. A ideia é anunciar as filiações até julho.

Costa Neto tem feito mistério sobre as conversas porque não quer criar dificuldades para os senadores que procuraram o partido de Jair Bolsonaro para flertar.