Como Lula e Janja receberam as denúncias contra Luís Cláudio

O Radar publicou, nesta semana, uma longa entrevista com a médica Natália Schincariol, ex-mulher de Luís Cláudio Lula da Silva, sobre o drama vivido por ela no relacionamento com o filho do presidente da República.

Natália contou que foi traída, agredida, xingada de puta e vagabunda, sofreu violência psicológica e acabou forçada a pedir medida protetiva à Justiça para tirar o ex-companheiro da casa onde mora.

Segundo Natália, a denúncia contra Luís Cláudio não pegou Lula e Janja de surpresa. O filho do presidente já havia destratado Natália em eventos de família.

A médica diz que não quer nada de Luís Cláudio. “Não quero um centavo do dinheiro sujo dele, da pessoa nojenta dele. Quero que preste serviço a entidades que ajudam mulheres vítimas de violência doméstica”, diz Natália.