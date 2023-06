Comissão sobre trabalho escravo gera duelo entre ministros de Lula

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, está em guerra com o chefe da pasta do Trabalho, Luiz Marinho, pelo controle da Comissão Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo.

A comissão foi criada no primeiro mandato de Lula. Ficou com praticamente zero atribuições nos últimos anos, por causa do apagão na gestão de Jair Bolsonaro, mas voltou a ser importante neste ano, com a volta do petista ao poder.

Diante do recorde de resgates de trabalhadores em situação análoga à escravidão, o colegiado passou a ser disputado pelos dois ministros. A briga vai longe.