A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira um convite para que o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, compareça ao colegiado para prestar informações sobre “operações de crédito externo” do banco com outros países e sobre incentivo a micro e pequenas empresas aqui no Brasil. O requerimento foi apresentado por Eduardo Braga.