Comissão do Senado aprova inclusão de Pelé no Livro dos Heróis da Pátria

A Comissão de Esporte do Senado aprovou nesta semana o projeto de lei de autoria do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB–PB), que insere o nome de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

Os senadores afirmaram que a homenagem é um reconhecimento ao maior jogador de futebol de todos os tempos, ídolo do Santos Futebol Clube e de torcedores de todos os cantos do planeta.