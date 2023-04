Comissão do Senado adia audiência com Campos Neto sobre taxa de juros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Marcada para a manhã desta terça-feira, a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi adiada, sem nova data definida até o momento.

A decisão foi tomada na última quinta-feira pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), presidente da CAE, atendendo um pedido de colegas que não irão para Brasília nesta Semana Santa e gostariam de participar presencialmente da reunião com o chefe do BC.

Cardoso é o autor de um dos requerimentos aprovados para a realização da audiência, para que Campos Neto preste informações sobre a atual taxa básica de juros (Selic), fixada em 13,75% ao ano desde junho do ano passado — alvo de frequentes críticas do presidente Lula e outros integrantes do governo.

O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) também apresentou um pedido, aprovado pelo colegiado, para que o presidente do Banco Central explique o erro ocorrido na série de câmbio contratado das estatísticas do setor externo da instituição, entre outubro de 2021 e dezembro de 2022, no valor total de 14,5 bilhões de dólares.

Na edição que está nas bancas, o Radar revelou que Lula disse a Rodrigo Pacheco que irá ao plenário do Senado participar de um debate com Campos Neto sobre “juros, inflação e crescimento econômico”, que o chefe do Congresso irá promover nas próximas semanas.

O Radar apurou ainda que o presidente do Senado cogita realizar a sessão no plenário da Casa no mesmo dia que audiência na CAE.