Com viagens de Lula, Alckmin já trabalhou um mês como presidente

Em quase oito meses de governo, Geraldo Alckmin já teve 31 dias de agendas oficiais como presidente em exercício, por conta das viagens de Lula mundo afora.

O vice-presidente alcançou a marca de um mês completo de trabalho na função na última sexta-feira, quando o chefe estava em Angola — o 18º dos 19 países visitados por ele desde o início do mandato.

Na ocasião, ele prestigiou a cerimônia do Dia do Soldado, no QG do Exército, e recebeu a deputada estadual Márcia Lia (PT-SP) no Palácio do Planalto.

Na sua interinidade, Alckmin — que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços — tem participado de reuniões de órgãos do governo como o Comitê Gestor do Fundo Clima e a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, ambas na quinta passada, e recebido executivos, parlamanteres e prefeitos.

Ele também participou de eventos em Brasília e São Paulo, seu reduto eleitoral, e se reuniu com outros ministros.

O momento de maior tensão política com Alckmin no lugar do presidente até agora foi o apagão que deixou boa parte do país no escuro no último dia 15. Lula estava em Assunção, participando da posse do presidente do Paraguai, Santiago Peña.