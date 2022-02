Com quem o marqueteiro de Moro tem trocado figurinhas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Contratado pelo governador Cláudio Castro para a campanha à reeleição no Rio, o publicitário Paulo Vasconcelos tem trocado figurinhas com o marqueteiro de Sergio Moro, o argentino Pablo Nobel, sobre o plano eleitoral do ex-juiz da Lava-Jato.

Os dois trabalharam juntos na campanha de Aécio Neves em 2014 e em outros projetos — e são amigos.