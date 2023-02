Com dois meses de governo, Lula vai conhecer vice-líderes no Congresso

O Radar mostrou na manhã desta terça-feira que o governo Lula, prestes a completar dois meses da posse, ainda patina para emplacar a sua agenda de prioridades no Parlamento.

Líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) confirmou à coluna que terá uma reunião nesta terça com Lula e os vice-líderes da atual gestão no Legislativo. Será o primeiro encontro do tipo neste terceiro mandato do petista na Presidência.

No encontro serão apresentados detalhes da MP dos combustíveis e, na sequência, os parlamentares da base irão para o anúncio de Fernando Haddad na Fazenda sobre o mesmo tema. Além de Randolfe, estarão presentes os deputados Bohn Gass, Daniel Almeida, Dorinaldo Malafaia, Lídice da Mata, Lindbergh Farias, Reginaldo Lopes, Roseana Sarney, Otto Alencar Filho e Laura Carneiro.