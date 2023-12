Com deputados do PL e filha de Sarney, bancada do MA declara apoio a Dino

Os dezoito deputados, três senadores e dois ministros licenciados da Câmara pelo Maranhão assinaram um manifesto em apoio à escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por Flávio Dino, que governou o Estado de 2015 a 2022, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O relator de sua indicação na CCJ do Senado, Weverton Rocha (PDT), é um desses parlamentares.

A lista de signatários inclui ainda sete deputados do PL, partido de Jair Bolsonaro, e a deputada Roseana Sarney (MDB), filha do ex-presidente José Sarney. Ela era a chefe do Executivo maranhense em 2014, ano em que Dino venceu a eleição ao governo no primeiro turno com uma campanha simbolizada pela destituição do clã emedebista.

Mas, entre poderosos, nada é para sempre – nem as mágoas. Como mostrou o Radar, um dos primeiros atos de Dino, ao ser indicado ao STF por Lula, foi conversar com José Sarney e pedir seu apoio. O ex-presidente não só se comprometeu a ajudá-lo como saiu telefonando para senadores de sua ampla rede de influência em defesa de Dino.

“(Destaque-se que se trata) de um maranhense, integrante de nossa bancada, que honrosamente ocupou relevantes papéis nos três poderes da República. Seguramente Flávio Dino terá no Supremo Tribunal Federal o papel que lhe cabe de guardião da Constituição e das leis de nosso país, com absoluto compromisso com a democracia”, escrevem os parlamentares.