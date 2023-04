Com broche do Zé Gotinha, Lula vai proibir não vacinados no Planalto

Em reunião ministerial nos 100 dias de governo, Lula anunciou nesta segunda que vai proibir a entrada de pessoas não vacinadas contra a Covid-19 no Palácio do Planalto. O presidente e os ministros foram ao encontro com broches do Zé Gotinha.

“Nesse Palácio (do Planalto) não trabalhará ninguém que não tenha cartão de vacina”, disse Lula. “Aqui, para entrar, as pessoas terão que ter cartão de vacina. Isso vale, inclusive para as audiências que eu vou dar”, acrescentou.

Antes de enunciar a restrição a não vacinados, o presidente havia dito que “muita gente que não gosta de democracia” está “impregnada” no Planalto.