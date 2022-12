Com Braga Netto, Valdemar comanda reformulação do PL

Sigla do presidente Jair Bolsonaro, o PL realizou nesta segunda-feira uma convenção nacional, de forma virtual, e aprovou alterações no estatuto e no programa do partido. A reunião foi comandada pelo presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, que estava ao lado do general Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice de Bolsonaro nas eleições desse ano. O chefe do Executivo não participou do encontro.

Os novos documentos serão analisados pela área jurídica do PL, que irá providenciar a publicação no Diário Oficial nos próximos dias e o envio à Justiça Eleitoral.

De acordo com a assessoria do partido, o programa reformulado elencou como temas prioritários da legenda o equilíbrio entre os Poderes; a federação e a municipalidade; o desenvolvimento econômico e social; a mínima intervenção do Estado na economia; a dignidade aos menos favorecidos e o direito à propriedade.

Também foram apontadas prioridades como segurança (jurídica, pública, hídrica, no campo, alimentar, energética);, empreendedorismo; desestatização e concessões da infraestrutura nacional; digitalização e conectividade; trabalho e geração de emprego e renda; família, incluindo a prioridade às mulheres e aos jovens; solidariedade social e o voluntariado, bandeira da atual primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

