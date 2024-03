Colaboração de Lessa sobre morte de Marielle é homologada no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Ricardo Lewandowski anuncia, em instantes, que a colaboração do ex-policial militar Ronnie Lessa foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes no STF.

Acusado de ser o autor dos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, Lessa decidiu colaborar com a Justiça para solucionar o caso, apontando o mandante do crime. A Polícia Federal investiga o caso.

ATUALIZAÇÃO, 18H35 — Lewandowski diz que Lessa confirmou, numa audiência com um juiz auxiliar do gabinete de Moraes, todos os termos da colaboração. “Essa colaboração premiada traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco”, diz Lewandowski.