Cláudio Castro prepara sala de monitoramento ambiental no RJ

Em reunião na terça-feira, o secretário do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, Bernardo Rossi, recebeu o aval do governador Cláudio Castro para criar uma sala de monitoramento ambiental. A iniciativa ainda não tem orçamento e nem um lugar para iniciar a operação.

A sala vai ter informações sobre qualidade ambiental do ar e da água, monitoramento hidrometeorológico, alerta de cheias, queimadas, desmatamento, ocorrência de crimes ambientais, monitoramento da fauna silvestre e deve seguir os moldes dos centros de controle mais modernos do mundo.

A ideia é que a sala seja tocada por técnicos e especialistas da Secretaria do Ambiente e do INEA e compartilhada com outras pastas do governo estadual para ações integradas. Em situações especiais, o governador e o secretários terão espaços para se situar e tomar decisões.

A sala deve ser a sede do “Sistema de Alerta de Cheias”, que informa a população sobre chuvas intensas e possíveis inundações, e o programa “Olho no verde”, de detecção e combate ao desmatamento ilegal.