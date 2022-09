Ciro Gomes é o candidato que mais gastou com o Facebook nas eleições

A campanha de Ciro Gomes já desembolsou 823.550 reais para impulsionar conteúdos no Facebook. O presidenciável do PDT é o candidato que mais deu dinheiro à rede social nestas eleições até o momento, segundo dados disponíveis no sistema no TSE.

Gomes registrou até o momento 11 pagamentos ao Facebook entre os dias 20 de agosto e 1º de setembro, que variam de 7.855 reais a 100.000 reais. A empresa já recebeu mais de 15 milhões de reais de 1.331 candidatos.

O pedetista está no topo da lista, mas o gasto com os serviços é o quinto maior já contratado com fornecedores da sua campanha.

Ciro já gastou 6,1 milhões de reais com a empresa do marqueteiro João Santana, para produzir programas de rádio, televisão ou vídeos, outros 2,1 milhões com outra produtora, mais 2,1 milhões com uma gráfica, para imprimir materiais de propaganda eleitoral, e pouco mais de 1 milhão para fretar aeronaves com uma empresa de táxi aéreo.

Veja abaixo a lista dos 10 candidatos que mais gastaram com o Facebook até o momento:

Ciro Gomes (PDT) – Presidente da República – 823.550 reais Alexandre Silveira (PSD) – Senador por Minas Gerais – 460.000 reais José Aníbal (PSDB) – Deputado federal por São Paulo 315.000 reais Elmano de Freitas (PT)) – Governador do Ceará – 300.332 reais Jorginho Mello (PL) – Governador de Santa Catarina – 265.000 reais Aécio Neves (PSDB) – Deputado federal por Minas Gerais- 180.000 reais Acir Gurgacz (PDT) – Senador por Rondônia – 120.000 reais Felipe Becari (União Brasil) – Deputado federal por São Paulo – 116.685 reais Filipe Barros (PL) – Deputado federal pelo Paraná – 110.000 reais Valtenir Pereira (MDB) – Deputado federal por Mato Grosso – 110.000 reais