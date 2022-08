Ciro Gomes anuncia nome de sua vice na corrida ao Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ciro Gomes (PDT) anunciou nesta sexta-feira o nome da candidata a vice-presidente em sua chapa na corrida ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano. Será a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, eleita em 2020 e também filiada ao PDT.

Natural da capital baiana, a advogada de 44 anos de idade foi eleita vice-prefeita na chapa de Bruno Reis (União Brasil), aliado do governador ACM Neto. O martelo foi batido durante reunião da executiva nacional do PDT nesta sexta em Brasília. Ciro terá, portanto, uma “chapa pura” ou “puro-sangue”, como se diz no jargão da política, que é quando um mesmo partido ocupa a cabeça e a vice na coligação para a eleição majoritária.

Ana Paula é servidora concursada da Petrobras e fez carreira na prefeitura de Salvador. Ela já ocupou, na gestão municipal, cargo de diretora-geral de Educação, de chefe de gabinete da vice-prefeitura, de presidente do instituto de previdência municipal, de secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza e de secretária de Governo.