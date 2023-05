Circo criado por Lula em torno de Maduro mira esquerda e polarização

Na semana passada, Lula virou alvo de seguidores de esquerda por diferentes motivos. A ala progressista, que defende a política do gasto público sem limites, criticou a aprovação do marco fiscal na Câmara, a primeira grande vitória do Planalto nestes cinco meses. Na sequência, os lulistas ficaram injuriados com a participação do Planalto na operação do centrão que esfarelou, no Congresso, os poderes das ministras Marina Silva e Sonia Guajajara.

O circo criado nesta segunda em torno da visita de Nicolas Maduro deu novo ânimo à polarização com bolsonaristas nas redes e serviu, claro, para reagrupar a tropa de esquerda em torno do Planalto. Nada como uma boa discussão com bolsonaristas para capturar a atenção da audiência.

Quando ainda despachava no Planalto, Jair Bolsonaro costumava a recorrer a temas afeitos à polarização com o petismo para unir sua tropa nas redes sociais. Lula agora se vale dos mesmos métodos, enquanto negocia no Congresso as “condições” de aprovação da Medida Provisória que estruturou seu governo.

O governo sofrerá uma dura derrota, caso a matéria não seja aprovada nesta semana na Câmara e no Senado. Parlamentares animados com essa possibilidade não faltam no Legislativo. Tudo, no entanto, pode acabar como acabam muitas crises em Brasília: com a distribuição de cargos e verbas pavimentando a vitória do Planalto no Legislativo.

Independentemente do resultado, a presença de Maduro em Brasília já serviu a um propósito ao Planalto. Uniu a esquerda nas redes e deu discurso para os apoiadores que andavam desiludidos com seu guia.