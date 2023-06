Cinco integrantes da CPMI pedem convocação de militares do Exército

Depois de VEJA revelar, na edição que está nas bancas, o roteiro do golpe no celular de Mauro Cid e suas conversas com militares do Exército sobre o tema, cinco integrantes da CPMI do 8 de janeiro apresentaram requerimentos para convocar os envolvidos na trama.

Atual supervisor do Programa Estratégico Astros do Escritório de Projetos do Exército, do Estado-Maior da Força, o coronel Jean Lawand Junior, que clamou a Cid para que Jair Bolsonaro “desse a ordem”, é alvo de cinco requerimentos de convocação formulados pelos deputados Rogério Correia, Jandira Feghali, Duarte e Rafael Brito. A relatora da CPMI, Eliziane Gama também formulou pedido de convocação de Lawand.

“Na data de 16 de junho de 2023, a VEJA publicou matéria com arquivos contidos no relatório da Polícia Federal sobre informações obtidas a partir do aparelho celular do ex-ajudante de ordens do ex-presidente. No conteúdo revelado, constam as mensagens de cunho golpista encaminhadas pelo Coronel ao Mauro Cid. Jean Lawand Jr encaminhava mensagens com a pretensão de fazer com que o ex-ajudante de ordens convencesse o então presidente a dar um golpe de estado”, registra o deputado Brito no pedido.

Os parlamentares também pediram a convocação de Gabriela, mulher de Mauro Cid, que trocou mensagens golpistas com amigas no celular, articulando protestos em Brasília e em quarteis do Exército espalhados pelo país.

Citado nas conversas golpistas de Cid e Lawand, o general Edson Rosty ex-subcomandante de Operações Terrestres do Exército é outro alvo de pedido de convocação.