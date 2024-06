Chefe do Brasil na Copa América quer resgatar o amor pela “amarelinha”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do São Paulo, Julio Casares afirma que um de seus objetivos como chefe da delegação brasileira nessa Copa América é buscar a “ressurreição” do amor dos torcedores pela Seleção. O time brasileiro estreia nesta segunda na competição.

“A camisa amarelinha é do povo. Não é de nenhum movimento político ou ideologia”, diz Casares.

Na semana passada, o Radar mostrou que o cartola também pretende aproveitar a competição nos Estados Unidos para falar com o presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez, sobre medidas que devem ser adotadas no combate ao racismo no futebol.