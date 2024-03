Chefe da Guarda Metropolitana de SP defende armamento de agentes no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, Agapito Marques, participa de audiência pública, às 10h30, na Câmara de Vereadores do Rio.

Marques foi convidado à sessão pelo vereador Pedro Duarte (Novo-RJ), que visitou a sede da GCM de São Paulo na sexta-feira passada. Duarte acredita que o chefe da da guarda paulista irá apresentar dados a favor do armamento do efetivo na segurança de SP, que podem influenciar o debate no Rio.

A audiência “Armamento da Guarda Municipal: Avaliação da Implementação do Armamento da GM e Seus Impactos na Sociedade” é uma iniciativa do vereador Rogério Amorim (PL-RJ).